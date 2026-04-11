В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами

В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами Дэвис задался вопросом, почему Рубио не участвует в важных переговорах США

Бывший американский подполковник Дэниел Дэвис задался вопросом, почему госсекретарь Марко Рубио не участвует в важных переговорах, которые проводит Вашингтон с другими странами. В соцсети X он обратил внимание на то, что на встречи делегаций Белый дом чаще отправляет бизнесменов.

Неужели я единственный, кто задается вопросом, почему <...> госсекретарь никогда не участвует в дипломатических переговорах от имени нашей страны, — написал Дэвис.

Ранее Рубио заявил, что США после завершения военной операции против Ирана намерены провести переоценку роли НАТО для страны. Он подчеркнул, что такой анализ важен для оценки стратегических интересов страны. Дипломат отметил, что Альянс прежде приносил пользу, но сейчас Штаты сталкиваются с трудностями при использовании баз и воздушного пространства союзников.

До этого Рубио сообщил, что конфликт США и Ирана продлится еще от двух до четырех недель. Госсекретарь добавил, что пока американцы по-прежнему общаются с иранцами через посредников, а не напрямую.