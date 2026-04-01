США после операции против Ирана проведут переоценку ценности НАТО

01 апреля 2026 в 05:40

Рубио: США после завершения операции в Иране проведут переоценку ценности НАТО

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press
США после завершения военной операции против Ирана намерены провести переоценку роли НАТО для страны, заявил Fox News госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что такой анализ важен для оценки стратегических интересов Америки.

Рубио сообщил, что стране предстоит пересмотреть, насколько альянс НАТО служит интересам США. Он отметил, что союз ранее приносил пользу, но сейчас Штаты сталкиваются с трудностями при использовании баз и воздушного пространства союзников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выступит 1 апреля с обращением к гражданам страны по поводу военной операции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, речь будет сказана в 21:00 по местному времени (04:00 2 апреля мск).

До этого Трамп заявил: военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
