01 апреля 2026 в 05:15

Трамп 1 апреля выступит с важным обращением к американцам

Ливитт: Трамп выступит 1 апреля с обращением по военной операции США в Иране

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп выступит 1 апреля с обращением к гражданам страны по поводу военной операции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X. По ее словам, это состоится в 21:00 по местному времени (04:00 2 апреля мск).

Левитт подчеркнула, что речь будет посвящена ключевым аспектам военной операции и текущей ситуации в регионе. Белый дом также подтвердил, что заявление имеет большое значение для информирования населения о событиях в Иране.

Ранее Трамп заявил: военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

Позже глава Белого Дома сообщил, что Соединенные Штаты могут прекратить военную операцию против Ирана в ближайшие недели. По его оценке, кампания может завершиться в течение двух-трех недель.

Родителям рассказали, чем чревато проживание ребенка с бабушкой и дедушкой
В Японии произошло сильное землетрясение
США после операции против Ирана проведут переоценку ценности НАТО
Президент Ирана назвал условия для прекращения войны
«Солнцепек» испепелил пункты размещения ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 апреля
Трамп 1 апреля выступит с важным обращением к американцам
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 апреля
Россияне смогут регистрироваться в отелях и санаториях без очередей и бумаг
Мошенники нашли новый трюк для обмана российских граждан
Пострадавших при пожаре в Нижнекамске спешно доставили в Москву
Украина получит свежую порцию миллионов от ЕС с замороженных активов РФ
Танкер в Персидском заливе получил «привет» от неизвестного снаряда
Раскрыто, почему Стармер может потерять пост из-за своих решений
В России изменился максимальный процент переплаты по микрозаймам
Глава судебной власти Ирана погиб при воздушной атаке в Тегеране
Самолет Ан-26 разбился над Крымом: жертвы, причины крушения, что известно
Провал переговоров Зеленского с США: когда Трамп полностью «сольет» Украину
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ на учебное оборудование в школах
Оперштаб сообщил о падении обломков БПЛА на Кубани
Американские солдаты устроили опасную забаву на дороге в Баварии
Дальше
Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
