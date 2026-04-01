Трамп 1 апреля выступит с важным обращением к американцам Ливитт: Трамп выступит 1 апреля с обращением по военной операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп выступит 1 апреля с обращением к гражданам страны по поводу военной операции против Ирана, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети X. По ее словам, это состоится в 21:00 по местному времени (04:00 2 апреля мск).

Левитт подчеркнула, что речь будет посвящена ключевым аспектам военной операции и текущей ситуации в регионе. Белый дом также подтвердил, что заявление имеет большое значение для информирования населения о событиях в Иране.

Ранее Трамп заявил: военное противостояние на Ближнем Востоке не затянется и завершится в ближайшее время. По его словам, американские силы уже добились значительных успехов в подавлении противника. Также хозяин Белого дома уточнил, что текущие действия направлены лишь на окончательный подрыв военных возможностей Тегерана, после чего военное присутствие США будет сокращено.

Позже глава Белого Дома сообщил, что Соединенные Штаты могут прекратить военную операцию против Ирана в ближайшие недели. По его оценке, кампания может завершиться в течение двух-трех недель.