Трамп заявил о планах США завершить операцию против Ирана

Соединенные Штаты могут прекратить военную операцию против Ирана в ближайшие недели, заявил президент США Дональд Трамп. По его оценке, кампания может завершиться в течение двух-трех недель.

Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим, — сказал он в беседе с журналистами в Белом доме.

Он также подчеркнул, что решение о завершении кампании не будет зависеть от переговорного процесса с иранской стороной. США намерены довести операцию до конца в обозначенные сроки, заключил американский лидер.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что американо-израильская военная авантюра все глубже погружает Ближний Восток в хаос. По ее словам, действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к многочисленным жертвам среди мирного населения.

До этого представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что цена нефти может взлететь до $200 (15,7 тыс. рублей) за баррель, если США и Израиль не остановят атаки на Исламскую Республику. В Тегеране подчеркнули, что искусственно сдерживать котировки не получится.