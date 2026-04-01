01 апреля 2026 в 01:50

Трамп заявил о планах США завершить операцию против Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты могут прекратить военную операцию против Ирана в ближайшие недели, заявил президент США Дональд Трамп. По его оценке, кампания может завершиться в течение двух-трех недель.

Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим, — сказал он в беседе с журналистами в Белом доме.

Он также подчеркнул, что решение о завершении кампании не будет зависеть от переговорного процесса с иранской стороной. США намерены довести операцию до конца в обозначенные сроки, заключил американский лидер.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что американо-израильская военная авантюра все глубже погружает Ближний Восток в хаос. По ее словам, действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к многочисленным жертвам среди мирного населения.

До этого представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что цена нефти может взлететь до $200 (15,7 тыс. рублей) за баррель, если США и Израиль не остановят атаки на Исламскую Республику. В Тегеране подчеркнули, что искусственно сдерживать котировки не получится.

Ближний Восток
США
Иран
Дональд Трамп
Апрельская посевная: 8 цветов можно сеять сразу в грунт — не надо рассады
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
