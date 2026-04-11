Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 07:30

Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

За сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Восток» более 350 бойцов, 18 пунктов управления дронами и четыре станции спутниковой связи Starlink. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 11 апреля?

Поразили более 350 бойцов и станции Starlink

Об успехах «Востока» сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.

«В течение суток противник потерял более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей, склад материальных средств, четыре станции спутниковой связи Starlink, 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 18 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Герасимов.

По его данным, расчетами тяжелых огнеметных систем нанесен удар по позициям ВСУ. Цели поражены. Подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Воздвижевка, Терсянка, Добропасово и Любицкая.

Лишили ВСУ свыше 315 военных и 11 бронемашин

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные ликвидировали более 315 бойцов, 11 бронемашин и шесть артиллерийских орудий за сутки.

«Всего в зоне ответственности группировки войск „Центр“ общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 315 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии», — отметил он.

Ликвидировали 190 военных и 15 наземных роботокомплексов ВСУ

За сутки ВСУ потеряли более 190 человек из-за действий группировки «Запад». Также уничтожены 15 наземных роботов и четыре терминала Starlink, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Запад“, в т. ч. расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 190 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в т. ч. 2 Humvee производства США, 19 автомобилей, три миномета и 15 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Кроме того, выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА, четыре спутниковые станции связи Starlink и три полевых склада боеприпасов противника», — подчеркнул Бигма.

Кроме того, по его данным, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 43 БПЛА самолетного типа, шесть барражирующих боеприпасов и 65 тяжелых квадрокоптеров.

Уничтожили 180 военных и 57 БПЛА «Баба-яга»

За сутки группировка войск «Север» нанесла значительный урон ВСУ. Потери противника составили более 180 человек, 57 беспилотников «Баба-яга» и восемь наземных роботов. Об этом рассказал начальник пресс-центра группы Василий Межевых.

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск „Север“, в т. ч. расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, и пять минометов ВСУ», — сказал Межевых.

По его данным, были обнаружены и ликвидированы станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожено 43 пункта управления беспилотниками, 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 57 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 («Баба-яга»). Также были нейтрализованы гусеничный вездеход BV-206, два инженерных средства, пять квадроциклов, восемь наземных робототехнических комплексов и двенадцать складов боеприпасов и материальных ресурсов противника.

ВСУ потеряли до 40 военных и 20 автомобилей

За сутки группировка войск «Днепр» уничтожила до 40 украинских военных, две бронемашины и 20 автомобилей, сообщил Александр Чумашкаев, начальник пресс-центра группировки.

«Потери ВСУ в живой силе составили до 40 украинских военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожены две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
СВО
Анастасия Аржевитина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.