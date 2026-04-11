Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика

В ночь на 11 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере MAX. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В период с 20:00 мск 10 апреля до 07:00 мск 11 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Краснодарского края, Республики Крым, Белгородской, Брянской, Ростовской, Калужской, Курской областей и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в оборонном ведомстве.