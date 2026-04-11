Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю

Космический корабль Orion и экипаж миссии «Артемида-2» успешно завершили полет. Они вернулись на Землю спустя более девяти дней после старта. Что известно о возвращении астронавтов на Землю?

Как прошло приводнение

Из трансляции Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) следует, что посадка прошла в штатном режиме с соблюдением всех этапов спуска.

Аппарат приводнился в Тихом океане в 20:07 по восточному времени США (03:07 мск 11 апреля). Место посадки располагалось в нескольких десятках километров от Сан-Диего, штат Калифорния.

Перед финальной фазой миссии все системы отработали штатно: примерно за 30 минут до возвращения был отделен служебный модуль. Вход в плотные слои атмосферы произошел за четверть часа до приводнения.

Из-за чего пропала связь с экипажем

Прохождение плотных слоев атмосферы заняло примерно 13 минут. За это время корабль потерял связь с Землей на шесть минут.

Специалисты NASA объясняют, что на гиперзвуковой скорости вокруг капсулы возникает плазменное облако, блокирующее радиосигналы. Этот эффект наблюдался и во время миссий «Аполлон».

На этом этапе Orion замедлялся благодаря сопротивлению атмосферы. По мере уменьшения скорости система последовательно раскрывала парашюты. Сначала выпустили два тормозных парашюта диаметром около 7,6 метра. Они снизили скорость капсулы до примерно 500 километров в час.

Затем сработали вспомогательные парашюты, которые вытянули три основных купола диаметром более 35 метров. На них скорость снижения уменьшилась до безопасных значений — около 30 км/ч. Именно на этой стадии капсула завершила спуск и приводнилась в океане.

После приводнения вокруг капсулы автоматически надулись стабилизирующие поплавки, которые поставили ее вертикально. Эта система предусмотрена для выравнивания корабля, который может приводниться под разными углами.

В зоне посадки ждали корабли NASA и Береговой охраны США. Эвакуация экипажа проходила с помощью вертолетов. Астронавты по очереди покидали капсулу, переходя на надувной плот, откуда их поднимали на борт. Последним покинул корабль командир миссии Рид Уайзмен. Вся операция заняла около двух часов.

Астронавтов доставили на десантный корабль USS John P. Murtha, откуда их перевезут на военно-морскую базу в Сан-Диего, а затем в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне для медицинского обследования и анализа результатов миссии.

Какие цели преследовала миссия

Миссия «Артемида-2» — первый пилотируемый полет к Луне с момента завершения программы «Аполлон» в 1972 году. В экипаж вошли четыре астронавта: Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен из Канадского космического агентства. Хансен стал первым канадским космонавтом, посетившим Луну.

Полет стартовал в рамках новой программы НАСА «Артемида», направленной на возвращение человека на Луну и создание условий для будущих миссий, включая подготовку к путешествиям на Марс. В отличие от «Аполлонов», миссия «Артемида-2» не предполагала посадку на Луну. Экипаж облетел спутник по траектории свободного возврата, аналогичной той, что использовалась в миссии «Аполлон-8» в 1968-м.

Миссия длилась около десяти дней. За это время команда проверила системы жизнеобеспечения, навигации и связи корабля в космосе. Особое внимание уделили теплозащите при возвращении — важному элементу для будущих пилотируемых полетов.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия

Россия летит на Луну: задачи, сроки, позор США с космотуалетом за $23 млн

Российские ученые открыли оазис в Антарктиде: как назвали, кто там живет?