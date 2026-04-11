11 апреля 2026 в 03:37

Участники лунной миссии «Артемида-2» успешно вернулись на Землю

NASA: корабль Orion миссии «Артемида-2» успешно приводнился в Тихом океане

Космический корабль Orion с экипажем миссии «Артемида-2» успешно завершил полет и вернулся на Землю спустя более девяти суток после старта, следует из трансляции Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Посадка прошла в штатном режиме с соблюдением всех этапов спуска.

Приводнение аппарата состоялось в акватории Тихого океана в 20:07 по восточному времени США (03:07 мск 11 апреля). Место посадки находилось в нескольких десятках километров от Сан-Диего в штате Калифорния.

Перед финальной фазой миссии все системы отработали штатно: примерно за 30 минут до возвращения был отделен служебный модуль. Вход в плотные слои атмосферы произошел за четверть часа до приводнения. В этот момент вокруг корабля образовалась плазма, из-за чего связь с экипажем временно прервалась на несколько минут, что соответствует нормальным условиям такого этапа.

Ранее астронавты миссии «Артемида-2» стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины.

