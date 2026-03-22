22 марта 2026 в 07:00

Пирог без духовки за 25 минут: нежный творожный десерт на сковороде к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Есть рецепты, которые выручают в любой день — быстро, просто и без лишней возни. Этот заливной пирог готовится прямо на сковороде, а по вкусу напоминает нежный творожный кекс. Отличный вариант, когда хочется домашней выпечки без духовки.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 45 г;
  • ванильный сахар — 5 г;
  • соль — 1 г;
  • творог — 130 г;
  • молоко — 60 мл;
  • растительное масло — 60 мл;
  • мука — 140 г;
  • разрыхлитель — 5 г.

Приготовление

Яйца слегка взбейте с сахаром и солью до однородности. Влейте молоко и масло, перемешайте. Добавьте творог, муку, ванильный сахар и разрыхлитель — получится густое, тягучее тесто.

Сковороду смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте. Накройте крышкой с отверстием и готовьте на слабом огне около 20 минут. По желанию переверните и подрумяньте с другой стороны.

Дайте пирогу немного остыть — и можно подавать. Идеально к чаю, когда времени в обрез.

Ранее сообщалось, что если в морозильнике лежит лист слоеного теста, приготовить вкусный перекус можно буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
Марина Макарова
