Пирог без духовки за 25 минут: нежный творожный десерт на сковороде к чаю

Есть рецепты, которые выручают в любой день — быстро, просто и без лишней возни. Этот заливной пирог готовится прямо на сковороде, а по вкусу напоминает нежный творожный кекс. Отличный вариант, когда хочется домашней выпечки без духовки.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 45 г;

ванильный сахар — 5 г;

соль — 1 г;

творог — 130 г;

молоко — 60 мл;

растительное масло — 60 мл;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 5 г.

Приготовление

Яйца слегка взбейте с сахаром и солью до однородности. Влейте молоко и масло, перемешайте. Добавьте творог, муку, ванильный сахар и разрыхлитель — получится густое, тягучее тесто.

Сковороду смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте. Накройте крышкой с отверстием и готовьте на слабом огне около 20 минут. По желанию переверните и подрумяньте с другой стороны.

Дайте пирогу немного остыть — и можно подавать. Идеально к чаю, когда времени в обрез.

