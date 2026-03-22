Пирог без духовки за 25 минут: нежный творожный десерт на сковороде к чаю

Есть рецепты, которые выручают в любой день — быстро, просто и без лишней возни. Этот заливной пирог готовится прямо на сковороде, а по вкусу напоминает нежный творожный кекс. Отличный вариант, когда хочется домашней выпечки без духовки.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 45 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- соль — 1 г;
- творог — 130 г;
- молоко — 60 мл;
- растительное масло — 60 мл;
- мука — 140 г;
- разрыхлитель — 5 г.
Приготовление
Яйца слегка взбейте с сахаром и солью до однородности. Влейте молоко и масло, перемешайте. Добавьте творог, муку, ванильный сахар и разрыхлитель — получится густое, тягучее тесто.
Сковороду смажьте маслом, вылейте тесто и разровняйте. Накройте крышкой с отверстием и готовьте на слабом огне около 20 минут. По желанию переверните и подрумяньте с другой стороны.
Дайте пирогу немного остыть — и можно подавать. Идеально к чаю, когда времени в обрез.
