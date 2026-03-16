16 марта 2026 в 19:17

Хрустящие сырные подушечки из слоеного теста за 20 минут: быстрый перекус, который исчезает первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если в морозильнике лежит лист слоеного теста, приготовить вкусный перекус можно буквально за считаные минуты. Простые сырные подушечки получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а расплавленный сыр делает их особенно аппетитными. Такая выпечка отлично подходит для завтрака, перекуса или как дополнение к супу.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто — 270 г;
  • твердый сыр — 110 г (85 г для начинки и 25 г для посыпки);
  • яйцо — 1 шт.;
  • салями или сосиски — 100 г.

Приготовление

Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре. Затем слегка раскатайте его до толщины примерно 3 мм и нарежьте на квадраты размером около 8 × 8 см.

Сыр натрите на мелкой терке. Небольшое количество выложите в центр каждого квадрата. Края теста смажьте взбитым яйцом — так они лучше скрепятся при выпечке. Аккуратно подверните уголки теста к центру, формируя небольшие подушечки, и переверните их швом вниз.

Выложите заготовки на противень с пергаментом. Сверху смажьте яйцом, посыпьте оставшимся тертым сыром и добавьте несколько кусочков салями или сосисок. Выпекайте в духовке при температуре 200 градусов около 20 минут. Подавайте горячими, пока сыр внутри остается тягучим и ароматным.

Марина Макарова
