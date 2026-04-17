Никакой раскатки и дрожжей. Заливная пицца по-венециански — пышная, нежная и готовится без хлопот

Беру муку, яйца и молоко — и за 5 минут замешиваю жидкое тесто, которое превращается в пышную, воздушную пиццу, как бисквит. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или обеда, когда хочется пиццы, но нет ни сил, ни желания возиться с дрожжевым тестом.

Получается обалденная вкуснятина: нежное пористое тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная начинка из колбасы, сыра и томатов, которая делает каждый кусочек ароматным и сытным.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца, 250 мл молока, 200 г муки, чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 100 г твердого сыра, 100 г ветчины или колбасы, помидор, 2 столовые ложки томатной пасты. Яйца взбейте с солью, добавьте молоко, муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Форму для запекания застелите пергаментом, вылейте тесто. Сверху распределите томатную пасту, выложите нарезанную ветчину и помидоры, посыпьте тертым сыром. Выпекайте при 190 °С 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячей — эта пицца исчезает быстрее, чем вы ее нарезали.

