Пачка теста и никакой лепки — через 25 минут пицца-солнышко с творожным сыром и черри готова. Эффектно и вкусно

Это гениально простой рецепт необычной пиццы для тех, кто любит красиво сервировать стол, но не хочет возиться со сложной лепкой. Никаких специальных инструментов — просто тарелка в качестве трафарета и готовое слоеное тесто.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая воздушная основа с золотистыми ажурными лучиками-рулетиками по краю и сочная тягучая начинка из творожного сыра, томатной пасты и расплавленного сыра в центре.

Каждый лучик хрустит как отдельная мини-слойка, а середина напоминает нежную пиццу в классическом стиле. Такое «солнышко» не стыдно подать на праздничный стол, к приходу гостей или просто для воскресного ужина.

Готовится проще, чем обычная пицца, а выглядит как произведение кулинарного искусства. Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 8 помидоров черри, 5 ст. ложек томатной пасты, 150 г творожного сыра, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Разморозьте тесто, раскатайте в круг. В центр положите тарелку в качестве трафарета. Сделайте тонкие надрезы от края тарелки до края теста по всему периметру. Получившуюся «бахрому» скрутите в мини-рулетики — это лучики. Центр смажьте томатной пастой, выложите ложку творожного сыра, кусочки черри, посыпьте тертым сыром. Края лучиков смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей.

