День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 14:00

Пачка теста и никакой лепки — через 25 минут пицца-солнышко с творожным сыром и черри готова. Эффектно и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт необычной пиццы для тех, кто любит красиво сервировать стол, но не хочет возиться со сложной лепкой. Никаких специальных инструментов — просто тарелка в качестве трафарета и готовое слоеное тесто.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая воздушная основа с золотистыми ажурными лучиками-рулетиками по краю и сочная тягучая начинка из творожного сыра, томатной пасты и расплавленного сыра в центре.

Каждый лучик хрустит как отдельная мини-слойка, а середина напоминает нежную пиццу в классическом стиле. Такое «солнышко» не стыдно подать на праздничный стол, к приходу гостей или просто для воскресного ужина.

Готовится проще, чем обычная пицца, а выглядит как произведение кулинарного искусства. Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 8 помидоров черри, 5 ст. ложек томатной пасты, 150 г творожного сыра, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Разморозьте тесто, раскатайте в круг. В центр положите тарелку в качестве трафарета. Сделайте тонкие надрезы от края тарелки до края теста по всему периметру. Получившуюся «бахрому» скрутите в мини-рулетики — это лучики. Центр смажьте томатной пастой, выложите ложку творожного сыра, кусочки черри, посыпьте тертым сыром. Края лучиков смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
Общество
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Общество
1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут
Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков
Общество
Тыква, яйцо, мука и корица — через 5 минут подаю гору вкуснятины, вкуснее и проще пирожков
Смешала тушенку с сыром, и в лаваш — через 5 минут подаю конвертики сочнее шаурмы и вкуснее пиццы
Общество
Смешала тушенку с сыром, и в лаваш — через 5 минут подаю конвертики сочнее шаурмы и вкуснее пиццы
С этой пиццей забудете дорогу в кафе: тесто как пух, копчено-сливочная начинка — вкус просто отпадный
Общество
С этой пиццей забудете дорогу в кафе: тесто как пух, копчено-сливочная начинка — вкус просто отпадный
рецепты
кулинария
пицца
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.