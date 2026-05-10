В ряде стран Западной Европы у власти находятся внуки фашистов, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он связал это с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны и возможным настроем взять «реванш», передает РИА Новости.

Сейчас у власти стоят внуки тех фашистов <...>. Там хватает политиков, которые, по всей видимости, хотят взять реванш. Но у них этого не получится, — заявил Хренин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа действует в украинском конфликте по стратегии повышения ставок, оказывая поддержку Киеву технологиями. По его словам, при этом в европейских странах понимают, что подобный подход может обернуться серьезными последствиями.

Кроме того, истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом, заявил российский лидер. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.