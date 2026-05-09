09 мая 2026 в 23:20

«Может дорого стоить»: Путин рассказал о стратегии Евросоюза на Украине

Путин: Евросоюз играет на повышение в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа действует в украинском конфликте по стратегии повышения ставок, оказывая поддержку Киеву технологиями. По его словам, которые передает ТАСС, при этом в европейских странах понимают, что подобный подход может обернуться серьезными последствиями.

Они играют на повышение, но судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже тоже контакта с нами: понимают, что эта игра на повышение может дорого стоить, — заявил Путин.

Ранее президент РФ рассказал: глобалистское направление западных элит воюет с Россией руками украинских граждан. Он отметил, что они спровоцировали конфликт.

До этого Путин сообщил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудили тему 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно. Он также рассказал, что дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».

Кроме того, истоки текущей ситуации на Украине связаны с попытками Киева ассоциироваться с Европейским союзом, заявил российский лидер. По его словам, именно с этого начался первый этап обострения, который позже перерос в более широкую проблему.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
