Путин назвал настоящих провокаторов конфликта России и Украины

Глобалистское направление западных элит воюет с Россией руками украинских граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно они спровоцировали конфликт.

Что такое Запад — это так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев, — отметил глава государства.

Российский лидер отметил, что изначально вопрос поднимался о присоединении Украины к Европейскому союзу. Это и стало точкой отсчета, считает Путин.

Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета, как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога — присоединялись бы, но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России, — добавил глава государства.

До этого Путин рассказал, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили тему 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно. Он также рассказал, что дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».