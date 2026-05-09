День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 22:58

Путин назвал настоящих провокаторов конфликта России и Украины

Путин: западные глобалисты воюют с Россией руками украинцев

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глобалистское направление западных элит воюет с Россией руками украинских граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно они спровоцировали конфликт.

Что такое Запад — это так называемое, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев, — отметил глава государства.

Российский лидер отметил, что изначально вопрос поднимался о присоединении Украины к Европейскому союзу. Это и стало точкой отсчета, считает Путин.

Я же ничего не придумал по поводу изначальной точки отсчета, как ни странно, речь шла о присоединении или нет Украины к ЕС. Да ради бога — присоединялись бы, но это дошло до вооруженного конфликта. А почему? Потому что плевать все хотели на интересы России, — добавил глава государства.

До этого Путин рассказал, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили тему 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно. Он также рассказал, что дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».

Власть
Россия
Украина
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Япония подтвердила визит чиновников в Россию
Названы новые экзотические направления для россиян
Мольбы к зрителям, потеря популярности, бедность: где сейчас Нурлан Сабуров
В России начнут строить первый частный космодром
Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики
Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей
Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку
Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон
Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето
Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине
Москвичей ждет потепление с дождями
В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы
Лодка с пассажирами взорвалась в Майами
Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе
Израиль создал секретную базу в Ираке
ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса
В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса
«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца
Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.