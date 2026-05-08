Забудьте про тесто: пиццу делаю из картошки. А какая тут начинка! Копченый сыр решает

Когда хочется пиццы, но возиться с тестом нет ни времени, ни желания, на помощь приходит обычный картофель. Из него получается нежная, слегка хрустящая основа, которая держит форму лучше, чем классическое тесто. А копченый сыр и домашний овощной соус превращают ужин в кулинарное приключение.

Что понадобится

Картофель — 500 г, яйца (белки) — 2 шт., мука пшеничная — 3 ст. л., мука кукурузная (для посыпки) — 2 ст. л., перец сладкий — 1 шт., помидор — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, перец чили (по желанию) — 1 шт., орегано сушеное — 1 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., сыр копченый — 200 г, масло оливковое — 2 ст. л., соль, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Картофель тщательно мою, очищаю и отвариваю в подсоленной воде до готовности. Параллельно разогреваю духовку до 220 °С в режиме гриля. Сладкий перец и помидор мою, обсушиваю, смазываю оливковым маслом и запекаю на противне до темно-коричневых подпалин (около 10 минут). Горячие овощи перекладываю в глубокую миску, накрываю пленкой и даю остыть.

Готовый картофель разминаю в пюре, добавляю яичные белки, соль, просеянную муку и тщательно вымешиваю миксером до однородности без комочков. Уменьшаю температуру духовки до 180 °С (обычный режим).

Противень посыпаю кукурузной мукой, раскатываю на нем картофельное тесто в круглый корж и выпекаю 7–8 минут до золотистого цвета. С остывших перцев и помидора снимаю кожицу, удаляю семена, перекладываю мякоть в блендер.

Добавляю чеснок, чили, орегано, кориандр, соль и перец, пробиваю до однородного пюре. Готовый корж смазываю соусом, сверху выкладываю ломтики копченого сыра.

Возвращаю пиццу в духовку еще на 5–6 минут, пока сыр не начнет плавиться. Подаю немедленно, пока основа хрустящая, а начинка ароматная.