Иран предупредил США о последствиях атак на свои суда

Иран готов нанести ответный удар, если на его танкеры или торговые суда будет осуществлено нападение, говорится в заявлении командования Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Отмечается, что в случае эскалации конфликта Тегеран может нанести удар по одной из американских баз в регионе, а также по «вражеским кораблям».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт вокруг Ирана ставит Россию в сложное положение. По его словам, все дело в добрых отношениях Москвы как с Тегераном, так и с другими государствами Персидского залива.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу надоело воевать с Ираном. По сведениям издания, американский лидер ищет способы выйти из военного противостояния с Ираном без возобновления полномасштабных боевых действий. Тогда же американские военные нанесли авиаудары по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив.