Рак и импотенция или нет. Уролог ответил на все вопросы об аденоме простаты

Аденома предстательной железы (доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ДГПЖ), в народе — аденома простаты, — одно из самых распространенных урологических заболеваний у мужчин старше 50 лет. Про недуг есть ряд мифов — от гарантированной импотенции до неизбежного перехода в рак. NEWS.ru поговорил с урологом Красногорской больницы Загидом Асахановым и выяснил, как предотвратить ДГПЖ и можно ли ее вылечить.

Что такое аденома простаты

Аденома предстательной железы — это доброкачественное разрастание клеток переходной зоны простаты, приводящее к сдавливанию мочеиспускательного канала и нарушению оттока мочи. Основная опасность заболевания — развитие острой задержки мочи, повреждение мочевого пузыря, почек (гидронефроз) и вторичных инфекций (цистит, пиелонефрит).

По данным ВОЗ, более 50% мужчин в возрасте 60 лет и 90% к 85 годам сталкиваются с симптомами ДГПЖ. Несмотря на доброкачественный характер, отсутствие лечения может привести к тяжелым осложнениям, а схожесть симптомов с раком простаты требует внимательной дифференциальной диагностики.

Ключевые симптомы: затрудненное начало мочеиспускания, слабая струя, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, учащенные позывы, особенно ночью — никтурия, а в запущенных случаях — недержание мочи.

Дополнительные факторы: наследственность (случаи ДГПЖ у близких родственников), ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и малоподвижный образ жизни.

Как избежать развития аденомы простаты

Контролируйте вес. Избыток жировой ткани повышает уровень эстрогенов, стимулирующих рост простаты. Рекомендуется рацион с низким содержанием животных жиров, обилием овощей, фруктов и продуктов, богатых цинком (устрицы, тыквенные семечки).

Регулярно занимайтесь спортом. Упражнения улучшают кровообращение в малом тазу и снижают риск застойных процессов.

Ограничьте алкоголь и кофеин. Эти вещества усиливают раздражение мочевого пузыря и усугубляют симптомы.

Вовремя лечите гормональные нарушения. Дисбаланс тестостерона и дигидротестостерона (ДГТ) играет ключевую роль в гиперплазии. Поэтому в случае выявленных нарушений необходима консультация эндокринолога.

После 45 лет регулярно посещайте уролога. Ежегодное определение уровня ПСА, УЗИ простаты и оценка скорости мочеиспускания помогают выявить проблему на ранней стадии.

Переходит ли аденома простаты в рак

Аденома простаты — доброкачественный процесс и не трансформируется в рак. Однако эти заболевания могут сосуществовать, так как рак чаще возникает в периферической зоне простаты, а ДГПЖ — в переходной. По данным исследований, наличие аденомы не повышает риск онкологии, но схожие симптомы требуют исключения злокачественного роста. Важно регулярно проверять уровень ПСА, его значительное повышение является поводом для биопсии.

Можно ли вылечить или уменьшить аденому простаты

Аденома предстательной железы — не приговор. Современные методы лечения варьируются от медикаментозной терапии до малоинвазивных операций (лазерная энуклеация, TURP). Однако ключевая роль принадлежит профилактике: коррекция образа жизни и ранняя диагностика способны отсрочить развитие симптомов на десятилетия. Помните, что даже при наличии ДГПЖ качество жизни можно сохранить, если не игнорировать тревожные сигналы организма.

Одним из ключевых вопросов в лечении ДГПЖ является возможность уменьшения объема железы с помощью консервативных или малоинвазивных методов.

Медикаментозная терапия

Альфа-1-адреноблокаторы — препараты первой линии, которые расслабляют гладкую мускулатуру простаты и шейки мочевого пузыря, облегчая отток мочи. Они не уменьшают объем железы, но улучшают симптомы.

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) — блокируют превращение тестостерона в дигидротестостерон, что приводит к уменьшению объема простаты на 20–30% за 6–12 месяцев. Эффективны при больших размерах железы (>40 см³).

Комбинированная терапия — сочетание альфа-блокаторов и ингибиторов 5-альфа-редуктазы демонстрирует синергический эффект, снижая риск прогрессирования ДГПЖ на 60–70%.

Малоинвазивные процедуры

Трансуретральная резекция простаты (ТУРП) — золотой стандарт хирургического лечения. Удаление гиперплазированной ткани через уретру уменьшает объем простаты и восстанавливает мочеиспускание.

Лазерная энуклеация — использование лазера для точного удаления ткани. Метод снижает риск кровотечения и сокращает период реабилитации.

Эмболизация артерий простаты — блокировка кровоснабжения железы через катетер, введенный в бедренную артерию. Эффективна у пациентов с высоким хирургическим риском.

Рецептурные устройства — установка имплантов или введение пара для механического сжатия ткани. Подходят при умеренной гиперплазии.

Грозит ли импотенция при аденоме простаты

Утверждение, что аденома неизбежно приводит к импотенции, не соответствует действительности. На потенцию могут влиять многие факторы. Основной риск эректильной дисфункции — это возраст. У мужчин 50–60 лет частота эректильной дисфункции достигает 30–40% на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, диабета или гиподинамии, но ДГПЖ является лишь одним из факторов.

Еще одной причиной может стать психологический компонент. Из-за симптомов ДГПЖ, таких как никтурия или недержание мочи, может провоцироваться сексуальная тревожность, которая, в свою очередь, приводит к эректильной дисфункции. Также эрекция может снижаться вследствие побочных эффектов лечения — например, альфа-блокаторы редко, но способны вызывать ретроградную эякуляцию, а ингибиторы 5-альфа-редуктазы в 3–5% случаев снижают либидо.

Исследования, проведенные в 2022 и 2023 годах, показали, что у пациентов с ДГПЖ без сопутствующих патологий риск эректильной дисфункции не превышает 15–20%, а после проведенного малоинвазивного лечения, такого как трансуретральная резекция простаты, лишь 8–12% мужчин отмечают ухудшение эрекции, часто связанное с психологическими факторами.

