Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин

Прием омега-3 улучшает качество сперматозоидов, что повышает шансы мужчин на отцовство, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина. Кроме того, по ее словам, полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты играют значимую роль в поддержании мужского здоровья, что подтверждается данными крупных эпидемиологических и клинических исследований. Их регулярное потребление ассоциировано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности среди мужчин. Научные данные показывают, что достаточный уровень омега-3 связан с улучшением параметров сперматозоидов: повышением их подвижности, улучшением морфологии и целостности клеточных мембран, — поделилась Пехотина.

Она подчеркнула, что механизм действия омега-3 обусловлен способностью снижать уровень триглицеридов. По словам гастроэнтеролога, полиненасыщенные жирные кислоты улучшают работу сосудистого эндотелия, уменьшают тромбоцитарную агрегацию и обладают противовоспалительными свойствами.

