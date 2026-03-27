27 марта 2026 в 09:05

Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин

Гастроэнтеролог Пехотина: омега-3 повышает шансы мужчины стать отцом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прием омега-3 улучшает качество сперматозоидов, что повышает шансы мужчин на отцовство, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина. Кроме того, по ее словам, полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты играют значимую роль в поддержании мужского здоровья, что подтверждается данными крупных эпидемиологических и клинических исследований. Их регулярное потребление ассоциировано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний — основной причины смертности среди мужчин. Научные данные показывают, что достаточный уровень омега-3 связан с улучшением параметров сперматозоидов: повышением их подвижности, улучшением морфологии и целостности клеточных мембран, — поделилась Пехотина.

Она подчеркнула, что механизм действия омега-3 обусловлен способностью снижать уровень триглицеридов. По словам гастроэнтеролога, полиненасыщенные жирные кислоты улучшают работу сосудистого эндотелия, уменьшают тромбоцитарную агрегацию и обладают противовоспалительными свойствами.

Ранее репродуктолог Евгений Шилин заявил, что хронический стресс может мешать наступлению беременности, поскольку напрямую влияет на работу репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин. По его словам, постоянное напряжение заставляет организм работать в режиме выживания, где зачатие не является приоритетом.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
