Репродуктолог назвал неочевидную причину проблем с зачатием

Хронический стресс может препятствовать наступлению беременности — от него напрямую зависит работа репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин, предупредил репродуктолог Евгений Шилин. По его словам, переданным LIFE.ru, из-за постоянного напряжения организм находится в режиме выживания, при котором зачатие далеко не в приоритете.

Стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ повышается выработка кортизола — гормона, помогающего организму справляться с нагрузкой. При длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы. При этом, важно понимать, что речь не идет о «психологическом запрете» на беременность. Это комплексная реакция организма, в которой задействованы гормональные, нервные и поведенческие механизмы, — объяснил Шилин.

Он уточнил, что у женщин могут наблюдаться нарушения овуляции и даже ее отсутствие, сбои в менструальном цикле и снижение уровня половых гормонов. У мужчин, в свою очередь, уменьшается выработка тестостерона и ухудшается качество спермы. Также не исключены проблемы с либидо и эректильной функцией. Врач добавил, что чем сильнее люди ожидают наступления беременности, тем выше уровень стресса и ниже вероятность зачатия — так получается замкнутый круг.

