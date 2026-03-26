26 марта 2026 в 10:46

Репродуктолог назвал неочевидную причину проблем с зачатием

Репродуктолог Шилин: хронический стресс может мешать наступлению беременности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хронический стресс может препятствовать наступлению беременности — от него напрямую зависит работа репродуктивной системы как у женщин, так и у мужчин, предупредил репродуктолог Евгений Шилин. По его словам, переданным LIFE.ru, из-за постоянного напряжения организм находится в режиме выживания, при котором зачатие далеко не в приоритете.

Стресс активирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. В ответ повышается выработка кортизола — гормона, помогающего организму справляться с нагрузкой. При длительном повышении его уровня происходит подавление репродуктивной системы. При этом, важно понимать, что речь не идет о «психологическом запрете» на беременность. Это комплексная реакция организма, в которой задействованы гормональные, нервные и поведенческие механизмы, — объяснил Шилин.

Он уточнил, что у женщин могут наблюдаться нарушения овуляции и даже ее отсутствие, сбои в менструальном цикле и снижение уровня половых гормонов. У мужчин, в свою очередь, уменьшается выработка тестостерона и ухудшается качество спермы. Также не исключены проблемы с либидо и эректильной функцией. Врач добавил, что чем сильнее люди ожидают наступления беременности, тем выше уровень стресса и ниже вероятность зачатия — так получается замкнутый круг.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская напомнила, что за три месяца до планируемого зачатия ребенка рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя. По ее словам, данное правило распространяется как на женщин, так и на мужчин.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
