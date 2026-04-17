Картофельные лепешки с сыром, зеленью и без яиц: 5 топовых рецептов

Думаете, вкусный ужин — это всегда долго, дорого и хлопотно? Рецепты картофельных лепешек на любой вкус переубедят вас! Воспользуйтесь нашей подборкой 5 рецептов лепешек из картофельного пюре прямо сейчас. Вы наверняка найдете вариант, который покорит ваши сердце и желудок.

Классические картофельные лепешки на сковороде

Этот рецепт придется по душе тем, у кого никогда не хватает времени на готовку. Вам даже не придется отваривать клубни! Всего пара штрихов — и восхитительные картофельные лепешки на сковороде готовы.

Ингредиенты:

картофель сырой — 500 г;

мука пшеничная — 80 г;

яйцо — 1 шт. (50 г);

соль — 3 г;

масло растительное для жарки — 15 мл.

Приготовление:

Картофель натрите на мелкой терке, отожмите лишний сок. Добавьте яйцо, муку, соль — замесите тесто. Слепите лепешки толщиной 1 см, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 2–3 минуты на среднем огне).

Калорийность на 100 г: 168 ккал.

Полезные свойства: содержит калий (425 мг на 100 г) для здоровья сердца; дает медленные углеводы для длительной сытости.

Нежные лепешки из картофельного пюре

После ужина осталось немного пюре, которое некуда девать? Не спешите избавляться от него! Даже из вчерашнего гарнира получатся нежнейшие картофельные лепешки на всю семью. Это просто, быстро и вкусно.

Ингредиенты:

пюре картофельное готовое (без масла) — 400 г;

мука — 100 г;

яйцо — 1 шт. (50 г);

сливочное масло — 20 г.

Нежные картофельные лепешки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приготовление:

Остывшее пюре смешайте с яйцом и растопленным маслом. Всыпьте муку, вымесите мягкое тесто. Сформируйте лепешки, обжарьте на сухой сковороде с антипригарным покрытием (можно слегка смазать маслом) — по 2 минуты с каждой стороны.

Калорийность на 100 г: 152 ккал.

Полезные свойства: витамин B6 (0,3 мг) помогает нервной системе; это щадящее блюдо для раздраженного желудка (в нем меньше клетчатки, чем в блюде из сырого картофеля).

Картофельные лепешки с сыром — тянутся и хрустят

Картофельные лепешки с сыром — это чудо-драники с сюрпризом. При жарке сыр плавится внутри, что создает контраст между хрустящей корочкой и мягкой серединой.

Ингредиенты:

картофель отварной в мундире — 500 г;

сыр твердый (например, чеддер или российский) — 100 г;

мука — 70 г;

яйцо — 1 шт. (50 г);

соль, перец — по 2 г.

Приготовление:

Очистите картофель, разомните вилкой до консистенции пюре. Добавьте яйцо, муку, натертый сыр, специи. Сформуйте лепешки, обжарьте на растительном масле до румяной корочки — по 2,5 минуты с каждой стороны.

Калорийность на 100 г: 229 ккал.

Полезные свойства: кальций (220 мг на порцию в 150 г) для костей; белок (8 г на 100 г) для мышц.

Простой рецепт картофельных лепешек с укропом и петрушкой

Не любите возиться с ингредиентами и суетиться на кухне? Этот простой рецепт картофельных лепешек требует только терки и сковороды. Зелень добавляют прямо в сырую массу, благодаря чему аромат получается как с грядки. Готовить можно даже без яйца (замените его на 2 ст. ложки муки).

Ингредиенты:

картофель сырой — 600 г;

мука — 90 г;

зелень (укроп + петрушка) — 30 г;

яйцо — 1 шт. (50 г);

чеснок — 5 г (1 зубчик).

Приготовление:

Картофель натрите, отожмите сок. Добавьте рубленую зелень, пропущенный через пресс чеснок, яйцо и муку. Жарьте на разогретой сковороде с маслом — по 2 минуты на сторону до хруста.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Полезные свойства: зелень дает витамин C (30% дневной нормы в порции); клетчатка (2,5 г на 100 г) улучшает пищеварение.

Лепешки из картофельного пюре Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Картофельные лепешки с зеленью лука и кинзы — пряный вариант

Картофельные лепешки с зеленью в азиатском стиле — то, что вы обязаны попробовать! Добавьте кинзу и зеленый лук для яркого вкуса. А кукурузная мука сделает лепешечки более рассыпчатыми.

Ингредиенты:

картофельное пюре (остывшее) — 450 г;

мука: кукурузная — 60 г, пшеничная — 40 г;

зеленый лук — 20 г;

кинза — 15 г;

яйцо — 1 шт. (50 г).

Приготовление:

Смешайте пюре, яйцо, оба вида муки. Мелко нарежьте лук и кинзу, добавьте в тесто. Сформируйте тонкие лепешки (0,8 см), обжарьте на сухой сковороде (можно без масла) по 2 минуты с каждой стороны.

Калорийность на 100 г: 138 ккал.

Полезные свойства: кукурузная мука добавляет магний (30 мг); кинза помогает при вздутии (эфирные масла).

Какой бы из 5 рецептов вы ни выбрали — сытный завтрак с сыром или быстрый ужин из пюре, — помните: картофельные лепешки на сковороде жарятся всего 5–7 минут. Подавайте с йогуртом или сметаной — и готово сытное блюдо без духовки.

