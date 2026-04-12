Вся семья обожает такую картошечку: нежная, что можно есть губами, никогда не надоедает

Картофельная запеканка с фаршем — это блюдо обожает вся семья. Нежное, воздушное картофельное пюре, сочная мясная прослойка и аппетитная сырная корочка сверху создают идеальную гармонию вкусов.

Эта запеканка настолько нежная и мягкая, что буквально тает во рту, и ее можно есть губами. Готовится просто, а результат всегда радует.

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, 1 яйцо, 100 мл молока, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду, добавьте сливочное масло, молоко и разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте до готовности, посолите, поперчите. Форму для запекания смажьте маслом.

Выложите половину картофельного пюре, разровняйте. Сверху равномерно распределите фарш. Накройте оставшимся пюре. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить битый картофель.