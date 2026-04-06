Котлеты из картошки — скучно. Но эта хитрая парочка творит чудеса — готовим ленивый хит, который обожают все

Картофельное пюре — это безграничные возможности. Добавьте к нему пару продуктов из холодильника, и через полчаса на столе будут красоваться золотистые, ароматные котлеты, которые сложно отличить от ресторанного блюда.

Что понадобится

Картофель (или готовое пюре) — 600–700 г, колбаса (вареная, полукопченая или ветчина) — 200 г, сыр полутвердый — 100 г, яйцо — 1–2 шт., мука пшеничная — 2–3 ст. л. + для панировки, масло сливочное — 20 г, чеснок — 1 зубчик, укроп сушеный — 1 ч. л., лавровый лист — 1–2 шт., соль, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Очищенный картофель отварите до готовности в подсоленной воде с лавровым листом, сушеным укропом и зубчиком чеснока для аромата. Слейте отвар, оставив немного жидкости, и разомните картофель в пюре.

В теплую массу добавьте сливочное масло, яйцо и 2 ст. л. муки, тщательно перемешайте до однородности. Если тесто слишком крутое, разбавьте его 1–2 ст. л. картофельного отвара. Дайте основе немного остыть.

Пока пюре остывает, подготовьте начинку: колбасу мелко нарежьте кубиками или натрите на крупной терке, сыр также натрите. Добавьте колбасу, сыр и черный перец в остывшее картофельное тесто, перемешайте и при необходимости досолите.

Влажными руками сформируйте из массы котлеты овальной или круглой формы, обваляйте каждую в муке.

Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте котлеты на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до образования золотистой, аппетитной корочки. Подавайте горячими сразу после приготовления.

