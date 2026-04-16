Мешаю капусту, кефир и муку: пеку капустные оладьи — по этому рецепту самые нежные и не жесткие

Если обычные оладьи уже надоели, попробуйте этот вариант. Капустные оладьи получаются неожиданно сочными, мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой. Их любят даже те, кто к капусте обычно равнодушен.
Главный секрет — сначала немного протушить капусту. Тогда она становится мягкой, дает сок и делает тесто нежным, а не сухим и «резиновым».
Ингредиенты: капуста — 500 г, кефир — 400 мл, мука — 300 г, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., соль — 1,5 ч. ложки, сода — 1 ч. ложка, растительное масло — для жарки.
Сначала обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, добавьте тертую морковь и готовьте пару минут. Затем выложите тонко нашинкованную капусту, слегка посолите и тушите под крышкой до мягкости. Остудите.
В миске смешайте кефир, яйцо, соль и соду, добавьте муку — тесто должно получиться густым. Вмешайте остывшую капусту с овощами.
Выкладывайте ложкой на сковороду с небольшим количеством масла и жарьте под крышкой на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.
