Творожные шанежки с картофелем и укропом — сытнее хачапури и вкуснее любых пирожков. Рецепт для ленивых

Творожные шанежки с картофелем и укропом — это блюдо, которое получается сытнее хачапури и вкуснее любых пирожков. Рецепт для ленивых, но результат достоин ресторана.

Беру творог, муку и картофельное пюре — и через 30 минут на столе румяные, пышные лепешки с нежной начинкой, которые тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, чуть хрустящее тесто с творожной ноткой, а внутри — ароматная картофельная начинка с укропом и сливочным маслом, которая делает каждую шанежку сочной и сытной.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г творога, 2 яйца, 300 г муки, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя; для начинки — 4 картофелины, 50 г сливочного масла, пучок укропа, соль и перец по вкусу.

Картофель отварите, разомните в пюре с маслом, добавьте рубленый укроп, посолите, поперчите. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль, муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто.

Разделите тесто на небольшие шарики, раскатайте в лепешки, в центр выложите начинку, защипните края, оставив середину открытой. Выложите шанежки на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти шанежки исчезают со стола мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.