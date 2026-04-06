Творожные шанежки с картофелем и укропом — сытнее хачапури и вкуснее любых пирожков. Рецепт для ленивых

Творожные шанежки с картофелем и укропом — это блюдо, которое получается сытнее хачапури и вкуснее любых пирожков. Рецепт для ленивых, но результат достоин ресторана.

Беру творог, муку и картофельное пюре — и через 30 минут на столе румяные, пышные лепешки с нежной начинкой, которые тают во рту. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, чуть хрустящее тесто с творожной ноткой, а внутри — ароматная картофельная начинка с укропом и сливочным маслом, которая делает каждую шанежку сочной и сытной.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 г творога, 2 яйца, 300 г муки, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя; для начинки — 4 картофелины, 50 г сливочного масла, пучок укропа, соль и перец по вкусу.

Картофель отварите, разомните в пюре с маслом, добавьте рубленый укроп, посолите, поперчите. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль, муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто.

Разделите тесто на небольшие шарики, раскатайте в лепешки, в центр выложите начинку, защипните края, оставив середину открытой. Выложите шанежки на противень с пергаментом, смажьте желтком. Выпекайте при 180 °С 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной — эти шанежки исчезают со стола мгновенно.

На молоке больше не делаю, пеку на какао. Кулич «Шоколадный бархат»: влажный, как брауни, с белоснежной шапкой
Общество
На молоке больше не делаю, пеку на какао. Кулич «Шоколадный бархат»: влажный, как брауни, с белоснежной шапкой
Забудьте о чебуреках и хачапури: сочный пирог-кругляш с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой
Общество
Забудьте о чебуреках и хачапури: сочный пирог-кругляш с курицей и картошкой на слоеном тесте. Готовится быстро и с изюминкой
Яичный салат в бокале: ресторанная эстетика на вашем праздничном столе. Все слои — как на ладони, а вкус — безупречен
Общество
Яичный салат в бокале: ресторанная эстетика на вашем праздничном столе. Все слои — как на ладони, а вкус — безупречен
Никакой муки: блины на творожном тесте — и для начинок хороши, и просто так
Общество
Никакой муки: блины на творожном тесте — и для начинок хороши, и просто так
Творожные пирожки с ягодной начинкой: без жарки и минимум муки
Общество
Творожные пирожки с ягодной начинкой: без жарки и минимум муки
Мария Левицкая
М. Левицкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

