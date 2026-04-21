21 апреля 2026 в 17:35

Котлеты из консервов с начинкой из яиц и сыра — сочнее мясных и в два раза быстрее. Бюджетно, вкусно и сытно

Беру банку сайры, картофель и яйца — и готовлю котлеты, которые по вкусу не уступают мясным, а с начинкой из яиц и сыра получаются ещё сочнее. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или обеда.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, румяные котлеты с хрустящей корочкой, а внутри — расплавленный сыр и кусочки яйца, которые делают каждый кусочек нежным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для фарша — 1 банка рыбных консервов (сайра, тунец или другая), 600 г картофеля, 2 яйца, 1 луковица, 2 столовые ложки манной крупы (по желанию), соль, перец; для начинки — 2 варёных яйца, 30 г сыра, 30 г сливочного масла, соль. Картофель отварите, разомните в пюре, остудите. Лук обжарьте, смешайте с картофелем, добавьте яйца, консервы (разомните вилкой вместе с жидкостью), манку, соль и перец.

Для начинки нарежьте варёные яйца, смешайте с тёртым сыром и мягким маслом. Сформируйте лепёшки из фарша, положите начинку, защипните края, обваляйте в панировке. Жарьте на сковороде или запекайте в духовке при 200 °С 20–25 минут. Подавайте с овощным салатом — эти котлеты исчезают мгновенно.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Десерт за копейки — мешаю и в морозилку, кайфую без чувства вины: сладкое без сахара и лишних калорий
Хоть на сковородке, хоть в духовке: котлеты из мяса и картофеля, к ним не нужен гарнир — вкусно и так
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Больше никакой селедки под шубой — готовлю салат из печени трески. Всего 6 ингредиентов и 15 минут времени
Такую рыбу недооценивают, а зря — я готовлю ее вместо тунца и получаю вкуснейший ужин без переплаты
рецепты
котлеты
рыба
кулинария
Мария Левицкая
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
