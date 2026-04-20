Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 17:35

Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру фарш, морковь и чернослив — и вместо жареных котлет готовлю рулет в духовке, без масляных брызг и грязной сковороды. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина, когда хочется сочного мяса, но не хочется стоять у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный мясной рулет с хрустящей корочкой, а внутри — сладковатая морковь и ароматный чернослив, которые делают каждый кусочек насыщенным и праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 600 г фарша (говяжьего или свино-говяжьего), 1 луковица, 1 морковь, 100 г чернослива без косточек, 1 яйцо, 2–3 столовые ложки панировочных сухарей, 1 чайная ложка соли, специи по вкусу, 1 столовая ложка растительного масла, 100 мл воды.

Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, яйцом, сухарями и специями. Морковь натрите, обжарьте на масле до мягкости, чернослив нарежьте мелкими кусочками. Фарш выложите на лист пергамента, накройте вторым листом и раскатайте скалкой в прямоугольник. Снимите верхнюю бумагу, на край выложите морковь и чернослив, сверните плотный рулет, защипните края.

Переложите на противень, налейте воду, смажьте маслом. Запекайте при 180°С 40–60 минут. Подавайте нарезанным ломтиками — это блюдо покорит всех.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
котлеты
рулеты
ужины
фарш
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.