Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек

Беру фарш, морковь и чернослив — и вместо жареных котлет готовлю рулет в духовке, без масляных брызг и грязной сковороды. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина, когда хочется сочного мяса, но не хочется стоять у плиты.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный мясной рулет с хрустящей корочкой, а внутри — сладковатая морковь и ароматный чернослив, которые делают каждый кусочек насыщенным и праздничным.

Для приготовления вам понадобится: 600 г фарша (говяжьего или свино-говяжьего), 1 луковица, 1 морковь, 100 г чернослива без косточек, 1 яйцо, 2–3 столовые ложки панировочных сухарей, 1 чайная ложка соли, специи по вкусу, 1 столовая ложка растительного масла, 100 мл воды.

Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, яйцом, сухарями и специями. Морковь натрите, обжарьте на масле до мягкости, чернослив нарежьте мелкими кусочками. Фарш выложите на лист пергамента, накройте вторым листом и раскатайте скалкой в прямоугольник. Снимите верхнюю бумагу, на край выложите морковь и чернослив, сверните плотный рулет, защипните края.

Переложите на противень, налейте воду, смажьте маслом. Запекайте при 180°С 40–60 минут. Подавайте нарезанным ломтиками — это блюдо покорит всех.

