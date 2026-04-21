Больше никакой селедки под шубой — готовлю салат из печени трески. Всего 6 ингредиентов и 15 минут времени

На любом застолье есть блюдо, которое исчезает раньше горячего. У меня это — салат с печенью трески. Нежный, слоеный, с хрустящим зеленым луком сверху. Гости сначала сомневаются, а потом просят добавки. Делайте сразу двойную порцию.

Что понадобится

150 г печени трески, 2 яйца, 70 г сыра, морковь, зеленый лук по вкусу, 2 ст. л. майонеза. Для легкой версии: натуральный йогурт, горчица, лимонный сок.

Как я готовлю

Яйца и морковь отвариваю, остужаю. Печень трески разминаю вилкой, выкладываю первым слоем. Морковь тру на крупной терке, выкладываю вторым слоем.

Сыр тру на крупной терке, выкладываю третьим слоем, слегка промазываю майонезом. Яйца тру на крупной терке, выкладываю четвертым слоем.

Сверху посыпаю мелко нарезанным зеленым луком. Даю салату постоять 10–15 минут для пропитки.

