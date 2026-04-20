20 апреля 2026 в 18:28

Без варки, запекания и тушения: фаршированные перцы с консервированный тунцом — вкуснятина на миллион

Фаршированный перец с тунцом — это свежая, яркая и невероятно вкусное блюдо, которое готовится без варки, тушения и запекания за 15 минут.

Хрустящие лодочки сладкого перца наполняются нежным салатом из тунца, сырой моркови, сыра и йогурта с пикантной ноткой соевого соуса. Эта вкуснятина идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола.

Для приготовления понадобится: 3-4 болгарских перца, 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 1 сырая морковь, 100 г твердого сыра, 3-4 ст. л. греческого йогурта, 1 ст. л. майонеза, 1 ч. л. соевого соуса, соль, перец.

Рецепт: тунец разомните вилкой. Морковь и сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте тунец, морковь, сыр, йогурт, майонез, соевый соус, соль и перец. Тщательно перемешайте. У перцев срежьте верхушки, удалите семена и перегородки, оставляя «лодочки». Плотно наполните перцы получившейся начинкой. Можно есть сразу.

