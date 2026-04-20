Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 20:23

ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру

ВОЗ: около 300 млн человек в мире страдают наркотической зависимостью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около 300 млн человек в мире употребляют наркотики, при этом 64 млн страдают от вызванных этим расстройств, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на форуме в Узбекистане. Ежегодно сотни тысяч людей погибают от предотвратимых последствий — чаще всего это вирусный гепатит, передозировка и ВИЧ, передает РИА Новости.

Дискриминация, криминализация людей, употребляющих наркотики, и страх перед наказанием продолжают отталкивать их от медицинской помощи, — сказал Гебрейесус.

По его словам, лечение должно быть добровольным, основанным на доказательствах и этичным, а принудительное заключение и карательные подходы не снижают зависимость и не защищают общество. Национальные системы здравоохранения должны интегрировать услуги по лечению зависимости и профилактике инфекций на уровне первичной помощи, а также поддерживать семьи, защищать детей и помогать заключенным и людям в гуманитарных кризисах, указал глава ВОЗ.

Ранее в ВОЗ заявили о мониторинге ситуации с выявленными случаями оспы обезьян в Московской области. Два пациента проходят лечение в Домодедовской больнице. В ВОЗ уточнили, что специфических противовирусных препаратов против этого заболевания не существует, а лечение направлено на контроль симптомов.

Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.