ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру

ВОЗ: около 300 млн человек в мире страдают наркотической зависимостью

Около 300 млн человек в мире употребляют наркотики, при этом 64 млн страдают от вызванных этим расстройств, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на форуме в Узбекистане. Ежегодно сотни тысяч людей погибают от предотвратимых последствий — чаще всего это вирусный гепатит, передозировка и ВИЧ, передает РИА Новости.

Дискриминация, криминализация людей, употребляющих наркотики, и страх перед наказанием продолжают отталкивать их от медицинской помощи, — сказал Гебрейесус.

По его словам, лечение должно быть добровольным, основанным на доказательствах и этичным, а принудительное заключение и карательные подходы не снижают зависимость и не защищают общество. Национальные системы здравоохранения должны интегрировать услуги по лечению зависимости и профилактике инфекций на уровне первичной помощи, а также поддерживать семьи, защищать детей и помогать заключенным и людям в гуманитарных кризисах, указал глава ВОЗ.

