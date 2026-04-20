20 апреля 2026 в 20:43

Военкомы мобилизовали мужчину с бронью

Военкомы мобилизовали на Украине пришедшего обновить бронь

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сотрудники военкомата мобилизовали в Черкассах местного жителя, который пришел в военкомат, чтобы обновить свой статус брони, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Отмечается, что мужчину заставили подписать контракт с ВСУ.

В Черкассах, где уволенный из ВСУ в 2023 году А. Кислинский, работающий на оборонном предприятии, где обеспечивалась бронь, попытался обновить свой статус в ТЦК, однако был отправлен повторно в учебную часть, где «добровольно» подписал контракт с ВСУ, — рассказал собеседник агентства.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко сообщил, что украинцы собираются в организованные группы, чтобы дать отпор ТЦК. По его словам, такая тенденция сформировалась еще с осени 2022 года, когда против произвола выступали жители Закарпатья, позже протесты распространились на Волынскую и Черновицкую области.

До этого стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

