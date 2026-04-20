20 апреля 2026 в 20:55

В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов

Росстандарт утвердил первый ГОСТ на трехмерную биопечать тканей

Работа 3D-биопринтера Fabion в лаборатории 3D Bioprinting Solutions в Москве Работа 3D-биопринтера Fabion в лаборатории 3D Bioprinting Solutions в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Росстандарт утвердил национальный ГОСТ Р 72595-2026 «Трехмерная биопечать эквивалентов тканей и органов. Базовые принципы. Термины и определения», передает пресс-служба ведомства. Документ формирует основу для развития одного из самых перспективных направлений биомедицины — трехмерной биопечати.

Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 72595-2026 «Трехмерная биопечать эквивалентов тканей и органов. Базовые принципы. Термины и определения». Документ формирует основу для развития одного из самых перспективных направлений биомедицины — трехмерной биопечати, — говорится в сообщении.

ГОСТ закрепляет единую терминологию, базовые принципы технологии и требования к биочернилам и биопринтерам. В Росстандарте отметили, что принятие стандарта открывает путь от лабораторных исследований к промышленному внедрению и серийному производству. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что перед российской медициной стоят новые задачи, ориентиры для которых определил президент в Стратегии развития здравоохранения. По его словам, необходимо усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, внедрять инновационные методики и формировать систему долголетия.

