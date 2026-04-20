Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 18:00

Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — и за 25 минут готовлю фрикадельки, которые получаются сочными, сладко-солеными и такими необычными, что домашние просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежные куриные шарики с кусочками ананаса в густом, ароматном соусе терияки с чесночно-имбирной ноткой, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 200 г консервированного ананаса (кусочками), 1 яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Для соуса: 100 мл соуса терияки, 100 мл воды, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка тертого имбиря, 1 столовая ложка крахмала. Фарш смешайте с яйцом, сухарями, мелко нарезанным ананасом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки.

На сковороде обжарьте их со всех сторон до румяной корочки. В отдельной миске смешайте соус терияки, воду, измельченный чеснок, имбирь и крахмал. Залейте фрикадельки соусом, тушите под крышкой 10–15 минут до загустения. Подавайте с рисом или овощами — это блюдо покоряет с первого куска.

Проверено редакцией
фрикадельки
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.