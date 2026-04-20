Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно

Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — и за 25 минут готовлю фрикадельки, которые получаются сочными, сладко-солеными и такими необычными, что домашние просят добавки. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: нежные куриные шарики с кусочками ананаса в густом, ароматном соусе терияки с чесночно-имбирной ноткой, которые буквально тают во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного фарша, 200 г консервированного ананаса (кусочками), 1 яйцо, 2 столовые ложки панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Для соуса: 100 мл соуса терияки, 100 мл воды, 1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка тертого имбиря, 1 столовая ложка крахмала. Фарш смешайте с яйцом, сухарями, мелко нарезанным ананасом, солью и перцем. Сформируйте небольшие фрикадельки.

На сковороде обжарьте их со всех сторон до румяной корочки. В отдельной миске смешайте соус терияки, воду, измельченный чеснок, имбирь и крахмал. Залейте фрикадельки соусом, тушите под крышкой 10–15 минут до загустения. Подавайте с рисом или овощами — это блюдо покоряет с первого куска.

