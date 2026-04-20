Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете Российский турист погиб при падении с высоты на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде 22-летний гражданин России погиб после падения с одного из верхних этажей кондоминиума в районе Вичит, сообщает газета «Кхаосот» со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в понедельник, 20 апреля, в 17:15 по местному времени.

Прибыв на место, в один из кондоминиумов в районе Вичит, полицейские обнаружили молодого мужчину, лежащего без сознания на площадке перед кондоминиумом с признаками падения с большой высоты и тяжелыми травмами, — говорится в сообщении.

Спасатели провели реанимацию на месте и доставили пострадавшего в больницу, однако он скончался. Полиция начала расследование и направила тело на аутопсию. О гибели россиянина уведомлена туристическая полиция острова для передачи информации российским дипломатам в Таиланде.

Ранее на Шри-Ланке поезд насмерть сбил российскую туристку на железнодорожном переезде. Трагедия произошла 19 апреля в прибрежном городе Ахангама. По предварительным данным, 23-летняя Александра из Тюмени пересекала пути на электробайке и попыталась проскочить перед поездом, но не успела. Девушка погибла на месте.