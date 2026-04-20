Теплый, полезный и пикантный: три салата с мясом, которые стоит попробовать

Салат с мясом может быть не просто закуской, а полноценным блюдом, которое заменит и первое, и второе. Мы подобрали три варианта, которые готовятся из доступных продуктов, выглядят празднично и надолго утоляют голод. Вы узнаете, как сделать теплый салат с говядиной и овощами гриль, слоеный салат с курицей, черносливом и орехами, а также пикантный салат с беконом, фасолью и томатным соусом.

Теплый салат с говядиной и овощами гриль

Этот салат готовится за полчаса, а выглядит как ресторанное блюдо. Возьмите 300 г говяжьей вырезки, нарежьте длинными полосками поперек волокон. Обжарьте на раскаленной сковороде с 1 столовой ложкой растительного масла по минуте с каждой стороны, чтобы мясо покрылось румяной корочкой, но осталось розовым внутри.

Посолите, поперчите, отложите. 1 болгарский перец и 1 цукини нарежьте крупными кусками, обжарьте на той же сковороде до появления грильных полос. Смешайте мясо и овощи в миске. Добавьте 50 г руколы или листьев салата. Для заправки смешайте 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку бальзамического уксуса и 1 чайную ложку дижонской горчицы. Полейте салат. Подавайте теплым.

Калорийность на 100 г — 165 ккал.

Салат с курицей, черносливом и грецкими орехами

Возьмите 300 г куриного филе, но не варите его, а запеките в фольге, посыпав 1 чайной ложкой тимьяна и цедрой одного апельсина. Так мясо останется сочным и приобретет легкую цитрусовую нотку.

Остудите и нарежьте не кубиками, а рваными волокнами — так салат выглядит объемнее и нежнее. 3 яйца сварите вкрутую, отделите белки от желтков. Белки натрите на крупной терке, желтки разомните вилкой отдельно. 100 г чернослива залейте теплым крепким чаем с 1 столовой ложкой коньяка. Через 15 минут обсушите и нарежьте соломкой. 100 г грецких орехов обжарьте на сухой сковороде, затем порубите не слишком мелко — пусть попадаются крупные кусочки.

Приготовьте соус: смешайте 100 г густого греческого йогурта, 1 столовую ложку дижонской горчицы, 1 чайную ложку меда и щепотку белого перца по вкусу.

Выкладывайте салат слоями в широкий стакан или на плоское блюдо, но без плотной трамбовки: сначала курица, сбрызнутая лимонным соком, затем чернослив, затем орехи, затем белки. Каждый слой смазывайте соусом. Сверху посыпьте желтковой крошкой и оставшимися орехами. Не перемешивайте. Дайте настояться в холодильнике час. Перед подачей аккуратно переложите на листья салата.

Калорийность на 100 г — 215 ккал.

Салат с беконом, фасолью и томатным соусом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Этот салат напоминает закуску из американской кухни, сытную и пряную. 200 г бекона нарежьте полосками и обжарьте на сковороде до хруста, выложите на бумажное полотенце. В том же жире обжарьте 1 мелко рубленную луковицу и 2 зубчика чеснока до мягкости. Добавьте банку консервированной красной фасоли, промытой и высушенной, а также 100 г консервированной кукурузы.

Влейте 3 столовые ложки томатного соуса, 1 чайную ложку сахара, соль и перец по вкусу. Тушите 5 минут. Снимите с огня, добавьте бекон и рубленую петрушку. Подавайте теплым или комнатной температуры. Этот салат отлично сочетается с тостами из черного хлеба.

Калорийность на 100 г — 210 ккал.

Полезные советы для мясных салатов

Для теплых салатов мясо нарезайте поперек волокон, тогда оно будет мягче.

Не пережаривайте говядину — она станет резиновой.

Если хотите снизить калорийность, замените майонез на греческий йогурт с горчицей. Бекон перед добавлением в салат обязательно промокните от лишнего жира.

Слоеные салаты лучше готовить за несколько часов до подачи, чтобы они пропитались.

Экспериментируйте с добавками: соленые огурцы, каперсы, вяленые томаты, сыр фета. Сытные салаты с мясом — это простор для кулинарной фантазии. Приятного аппетита!

