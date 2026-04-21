Хоть на сковородке, хоть в духовке: котлеты из мяса и картофеля, к ним не нужен гарнир — вкусно и так

Котлеты из мяса и картофеля — это сытное и самодостаточное блюдо, которое не требует гарнира и соусов. Сочный фарш с тертым картофелем и манкой становится невероятно нежным, а помидор и сыр сверху добавляют сочности.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (куриного или мясного), 2 средние картофелины, 2 ст. л. манной крупы, 1 яйцо, соль, перец, паприка, 2 помидора, 100 г твердого сыра, растительное масло.

Рецепт: картофель натрите на мелкой терке, отожмите сок. В миске смешайте фарш, картофель, манку, яйцо, соль, перец и паприку. Тщательно вымесите. Сформируйте котлеты. Обжарьте на сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Затем на каждую котлету положите кружок помидора и посыпьте тертым сыром. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне еще 3–5 минут.

Или запеките в духовке: сначала 15 минут при 190 °C, затем добавьте помидор и сыр и еще на 5–7 минут.

