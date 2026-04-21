21 апреля 2026 в 11:01

Салат с зерненым творогом, который нравится всем: готовить обязательно, тут только помидоры, зелень и лук

Фото: D-NEWS.ru
Необычный салат с помидорами и зерненым творогом — это простое, но бесподобно вкусное блюдо, которое удивит вас своей свежестью и яркостью.

Сочные кусочки помидоров, пикантный красный лук, ароматная кинза и нежные сливочные шарики зерненого творога в пряном песто создают идеальный баланс вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится: 4-5 крупных помидоров, красная луковица, большой пучок кинзы (или петрушки), 150 г зерненого творога (в сливках), 1 ст. л. песто, соль, перец по вкусу.

Рецепт: помидоры нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте очень мелко. Кинзу мелко порубите. В большой миске смешайте помидоры, лук и зелень. Добавьте зерненый творог вместе со сливками и песто. Аккуратно перемешайте, чтобы не раздавить творог. Посолите и поперчите по вкусу.

рецепты
салаты
ужины
Дарья Иванова
4-5 крупных помидоров
1 красная луковица
большой пучок кинзы (или петрушки)
150 г зерненого творога (в сливках)
1 ст. л. песто
соль, перец по вкусу
Помидоры нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте очень мелко. Кинзу мелко порубите.
В большой миске смешайте помидоры, лук и зелень. Добавьте зерненый творог вместе со сливками и песто.
Аккуратно перемешайте, чтобы не раздавить творог. Посолите и поперчите по вкусу.
