Без слоев и заморочек: салат из капусты и колбасы — еще не нашлось человека, кому бы он не нравился

Без слоев и заморочек: салат из капусты и колбасы — еще не нашлось человека, кому бы он не нравился

Салат с капустой, сервелатом и кукурузой — это блюдо, которое покоряет своей свежестью, сытностью и простотой. Он нравится всем без исключения, а готовится за 5 минут из самых доступных продуктов.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 200 г сервелата (или любой копченой колбасы), 1 банка консервированной кукурузы, 100 г сухариков (лучше со вкусом чеснока или сметаны), 3–4 ст. л. майонеза, соль, перец по вкусу.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Сервелат нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. В большой миске смешайте капусту, сервелат, кукурузу и сухарики. Заправьте майонезом, посолите и поперчите. Подавайте сразу.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Петрович» с чесночным соусом на сметане.