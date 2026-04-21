21 апреля 2026 в 14:05

Весной перехожу на этот салат без майонеза: вкуснятина из обычных огурцов и помидоров — салат «Армянский»

Этот салат выручает, когда хочется чего-то легкого, полезного и без тяжелых заправок — никакого майонеза, только натуральные ингредиенты и насыщенный вкус.

Готовится из самых обычных продуктов, но за счет орехового соуса получается совсем не банально — свежо, ярко и очень сытно.

Продукты

Огурцы свежие — 5 шт., помидоры черри — 250 г, фиолетовый лук — 2 шт., зелень (петрушка, укроп), для заправки: грецкий орех — 50 г, чеснок — 4 зубчика, яблочный уксус — 2 ст. л., сметана — 4 ст. л., острый перец — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление

Вы очищаете огурцы и нарезаете их кольцами, помидоры делите пополам, лук режете тонкими полукольцами, зелень мелко рубите.

Для заправки измельчаете в блендере грецкий орех, чеснок, острый перец, добавляете яблочный уксус и сметану — получается густой ароматный соус.

Затем просто соединяете все вместе, солите по вкусу и аккуратно перемешиваете.

Ранее мы делились рецептом греческого супа. Не уха, а интереснее. Бюджетно, но вкус как в ресторане.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
