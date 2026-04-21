Делаю этот салат давно вместо оливье: «Мегамикс» — неизбитый, яркий и точно понравится всем

Когда классический оливье уже надоедает, я достаю этот рецепт — и каждый раз «Мегамикс» улетает со стола первым. Впервые приготовила его на скорую руку из того, что было в холодильнике, а теперь гости сами просят именно его.

Сытный, сочный, с ярким вкусом — идеальный вариант и на праздник, и просто на ужин.

Продукты

Мясо — 400 г (говядина или свинина), колбаса или ветчина — 200 г, морковь по-корейски — 200 г, огурец свежий — 1 шт., лук — 1 шт., яйца вареные — 3 шт., майонез — по вкусу.

Приготовление

Мясо нарезаю тонкой соломкой и быстро обжариваю до румяной корочки, даю немного остыть. Колбасу, огурец и яйца режу примерно такими же полосками, лук — тонкими перьями.

Все соединяю с корейской морковью, добавляю майонез и аккуратно перемешиваю. Салат получается сочный, насыщенный, с легкой пикантностью — тот самый вариант, который легко заменяет привычные праздничные блюда и всегда вызывает восторг.