Никаких бархатцев: сажаю в теплицу зелень — помидоры сладкие и нет белокрылки

Правильно подобранные цветы и зелень в теплице могут стать вашими главными помощниками, отпугивая вредителей и даже делая помидоры более сладкими и мясистыми.

В отличие от бархатцев, есть не менее красивые и эффективные «союзники», которые работают на урожай. Абсолютным фаворитом является базилик. Это растение не просто украшает теплицу, а выделяет мощные эфирные масла, которые дезориентируют белокрылку и тлю — главных врагов томатов.

Бытует мнение, что соседство с базиликом улучшает вкус плодов, делая их более насыщенными и сладкими, а аромат самой зелени становится только интенсивнее. Высаживать его лучше всего прямо в горшках между кустами помидоров, обеспечивая регулярный полив.

Для комплексной защиты от грибковых заболеваний, которые часто возникают в теплице из-за сырости, высадите календулу (ноготки). Ее фитонциды подавляют развитие патогенов в почве и воздухе, что особенно важно для профилактики фитофтороза.

Ранее был назван многолетник, который подавляет сорняки, отпугивает вредителей.