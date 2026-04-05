05 апреля 2026 в 09:33

Подавляет сорняки, отпугивает вредителей, цветет с июня до октября: многолетник-мечта

Фото: D-NEWS.ru
Садовая герань, или журавельник, — это многолетник-мечта для дачников. Он украсит участок с весны до осени, а его плотные кусты с ажурной листвой полностью подавят рост сорняков, избавив вас от изнурительной прополки.

Растение поражает разнообразием: высота кустов варьируется от 10 до 125 см, а палитра цветков включает все оттенки розового, фиолетового, синего, белого и даже почти черного. Герань цветет продолжительно — некоторые сорта радуют глаз с июня до октября, а осенью листва многих видов приобретает яркие красные оттенки, продлевая декоративность до зимы.

Это растение удивительно выносливо: оно морозостойко, засухоустойчиво, одинаково хорошо растет как на солнце, так и в тени, и может обходиться без пересадки на одном месте до 10 лет. А эфирные масла, содержащиеся в листьях герани, отпугивают многих вредителей, защищая соседние растения без применения химии.

Ранее был назван многолетник для создания цветочного ковра.

Проверено редакцией
многолетники
цветы
дачи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
