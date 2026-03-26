Мечта о цветочном ковре сбылась: без рассады и прополки — чудо-многолетник

Мечтаете о роскошном цветущем ковре, который не требует рассады и прополки? Ее легко осуществить! Посадите обриету — этот чудо-многолетник способен превратить любой уголок сада в настоящее чудо.

Главное преимущество обриеты в том, что она создает плотный вечнозеленый ковер высотой всего 10–15 см, который с весны до начала лета сплошь усыпан мелкими, но невероятно яркими цветками всевозможных оттенков сиреневого, розового, фиолетового и красного.

После первой волны цветения, если обрезать увядшие соцветия, растение зацветает повторно осенью, даря второе цветение. Обриета абсолютно неприхотлива: не требует прополки, так как сама подавляет сорняки, и легко размножается семенами без рассады.

Посадка проста: семена высевают сразу в открытый грунт под зиму или весной, слегка присыпая песком. Уход минимален — полив в сильную засуху и весенняя подкормка минеральным удобрением. Обриета зимует без укрытия и с каждым годом становится только пышнее без рассады и прополки.

