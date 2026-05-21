Перепробовала все эти методы — герань не цветет: спасло одно единственное средство

Фото: D-NEWS.ru
Если герань, посаженная в саду или в кашпо на улице, отказывается цвести, хотя листва выглядит здоровой, причина, как оказалось, почти всегда одна — избыток азота и нехватка калия.

Азотные удобрения (навоз, мочевина, травяные настои) — не работают. Они заставляют герань «жировать» — гнать огромные листья и жирные стебли, но цветочные почки при этом не закладываются.

Бесполезны оказались и подкормки с высоким содержанием азота, а также полив холодной водой.

Реально действующей оказалась йодная подкормка. Рецепт: растворите 1 каплю аптечного йода (5%) в 1 литре теплой отстоянной воды. Полейте герань этим раствором строго под корень и только по уже влажной земле, чтобы не обжечь корни. Проводите такую подкормку не чаще одного раза в месяц.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова, попробовав йодную подкормку, заметила, как через 10 дней на кусте начали появляться первые цветоносы. Однако для закрепления эффекта пришлось использовать дополнительную подкормку — монофосфат калия — 1 чайная ложка на 5 литров воды, а также омолодить куст обрезкой весной.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
