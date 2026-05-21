Заставьте любое растение зацвести: этот коктейль работает даже с орхидеями

Хотите, чтобы ваши растения вдруг «вспомнили», как цвести, и покрылись бутонами, словно по волшебству? Не спешите в магазин за дорогой химией.

Обычная банановая кожура — это настоящий кладезь калия и фосфора, которые так необходимы растениям для закладки цветочных почек. Приготовление занимает всего пару часов. Возьмите свежие шкурки от 2–3 бананов и нарежьте мелкими кусочками. Залейте их 1 литром теплой воды и дайте настояться в течение 2 часов в темном месте.

Готовый настой процедите и разбавьте чистой водой в пропорции 1:2 (чтобы не обжечь корни). Полученным раствором полейте растения под корень, используя его вместо обычного полива. Эксперты обосновывают эффект высоким содержанием калия, который отвечает за транспорт углеводов, дающих растению энергию для формирования цветоносов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично опробовала этот коктейль на орхидеях и герани — как оказалось, важно еще не переусердствовать с такой подкормкой. Результат проявился на тех растениях, где стимуляция проводилась не чаще раза в месяц в период активного роста (весна — лето).

