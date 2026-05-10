Забудьте о чае в пакетиках: 3 растения для дачи и балкона — растут сами, можно заваривать

Создать на даче собственную чайную плантацию проще, чем кажется, ведь многие популярные растения для заваривания известны своей неприхотливостью и простотой в уходе.

Мята перечная быстро разрастается на любом солнечном месте, а ее мясистые корни способны выживать даже в условиях небольшой засухи. Этот ароматный многолетник при заваривании подарит чаю освежающий вкус.

Мелисса лекарственная (лимонная мята) также легко выращивается из семян и требует лишь умеренного полива, радуя пышными кустами уже в первый год. Чай из нее улучшает сон.

Ромашка аптечная — она неприхотлива и часто размножается самосевом, зацветая в тот же год. Отвар ромашки — это природный антисептик.

Все эти растения одинаково хорошо растут как на открытых грядках, так и на балконе в горшках, а посадив их один раз, вы будете обеспечивать себя ароматным и полезным сырьем для чая долгие годы.

