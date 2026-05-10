Мощный снегопад парализовал движение в российском регионе Десятки автомобилей застряли на трассе в ХМАО из-за снегопада

Десятки автомобилей застряли на трассе в ХМАО из-за мощного снегопада, сообщает Telegram-канал SHOT. Машины стоят на трассе «Югра». Местное население попросили воздержаться от дальних поездок.

По данным канала, ограничения ввели на расстоянии почти 400 км. На дорогах практически нулевая видимость. В Ханты-Мансийске из-за непогоды перенесли пешеходные экскурсии на улице. В регионе работает дорожная техника.

Ранее сообщалось, что мощный майский снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО, десятки тысяч человек остались без электричества. Из-за сильного ветра и снега валятся деревья, местами пропадает электричество. По словам местных жителей, его подачу уже удалось восстановить.

Также ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что «черемуховые» холода придут в Москву и другие регионы Центральной России в пятницу, 8 мая. Метеоролог уточнял, что похолодание будет щадящим, без экстремальных явлений.