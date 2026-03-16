Забудьте про ежегодные посадки: эти растения останутся с вами на 50 лет и не потребуют пересадки

Среди многолетников есть настоящие долгожители, которые будут радовать своим цветением не одно поколение вашей семьи, разрастаясь и становясь с каждым годом все краше.

Абсолютный чемпион по долголетию — пион. Эти королевские цветы способны расти на одном месте до 50 и более лет, не требуя пересадки и омоложения. С каждым сезоном куст становится мощнее, а количество бутонов — все больше. Посадив пион однажды, вы обеспечите себя и своих потомков роскошным цветением на десятилетия вперед.

Другой неувядающий долгожитель — лилейник, который может обходиться без пересадки 10–15 лет, ежедневно радуя новыми цветками. Хоста также способна расти на одном месте до 20 лет, становясь все пышнее и красивее.

А древовидные пионы и вовсе могут пережить своих хозяев, передаваясь по наследству как семейная реликвия. Забудьте про ежегодные посадки, эти растения останутся с вами на 50 лет и не потребуют пересадки.

Ранее были названы цветы для начинающих дачников: вырастают из семян, не доставляют хлопот.