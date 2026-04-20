Россия стала девятой среди крупных экономик мира по одному показателю

Россия заняла девятое место среди крупных экономик мира по доступности огурцов, сообщило РИА Новости. Средняя цена овоща в РФ составляет 217 рублей за килограмм.
При этом в общем рейтинге лидирует Саудовская Аравия: там килограмм огурцов стоит примерно 64 рубля. На высоких строчках списка также находятся Индия (79,4 рубля) и Индонезия (99,3 рубля). Топ-5 замыкают Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля).
При этом самые дорогие огурцы зафиксированы в Люксембурге (1402,9 рубля), Бельгии (931,5 рубля) и Франции (746,3 рубля). Эксперты считают, что доступные цены на этот овощ в России объясняются масштабным тепличным производством и высокой самообеспеченностью.
Ранее стало известно, что цены на социально значимые продукты в РФ в марте упали на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идет о 16 из 25 категорий таких товаров. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли рассказали, что в России подешевели рис, картофель, поваренная соль, пшеничная мука. Кроме того, упали цены на сахар-песок, куриные яйца и молоко.