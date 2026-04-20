Россия стала девятой среди крупных экономик мира по одному показателю

Россия заняла девятое место среди крупных экономик мира по доступности огурцов

Россия заняла девятое место среди крупных экономик мира по доступности огурцов, сообщило РИА Новости. Средняя цена овоща в РФ составляет 217 рублей за килограмм.

При этом в общем рейтинге лидирует Саудовская Аравия: там килограмм огурцов стоит примерно 64 рубля. На высоких строчках списка также находятся Индия (79,4 рубля) и Индонезия (99,3 рубля). Топ-5 замыкают Аргентина (116,1 рубля) и Словения (154,3 рубля).

При этом самые дорогие огурцы зафиксированы в Люксембурге (1402,9 рубля), Бельгии (931,5 рубля) и Франции (746,3 рубля). Эксперты считают, что доступные цены на этот овощ в России объясняются масштабным тепличным производством и высокой самообеспеченностью.

Ранее стало известно, что цены на социально значимые продукты в РФ в марте упали на 9,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идет о 16 из 25 категорий таких товаров. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли рассказали, что в России подешевели рис, картофель, поваренная соль, пшеничная мука. Кроме того, упали цены на сахар-песок, куриные яйца и молоко.

