Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 09:55

В Минобороны рассказали, как проходит разминирование Красноармейска в ДНР

Минобороны РФ: группировка войск «Центр» разминирует кварталы Красноармейска

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бойцы группировки войск «Центр» занимаются разминированием кварталов Красноармейска в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что неразорвавшиеся боеприпасы уничтожают накладным зарядом.

Инженеры группировки войск «Центр» разминируют городские кварталы Красноармейска в ДНР, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук заявил, что плотность минирования территории Донбасса сейчас считается одной из самых высоких в мире. Сфера минирования никогда не бывает в стагнации, отметил он.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 400 взрывоопасных предметов обезвредили в регионе за неделю. По его словам, ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать обстановку. Кроме того, специалисты обезвредили восемь фугасных и противотанковых авиабомб, шесть реактивных и артиллерийских снарядов, одну ракету для зенитного комплекса, пять неуправляемых авиационных ракет.

Регионы
Россия
ДНР
Красноармейск
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.