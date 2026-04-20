В Минобороны рассказали, как проходит разминирование Красноармейска в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» занимаются разминированием кварталов Красноармейска в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что неразорвавшиеся боеприпасы уничтожают накладным зарядом.

Ранее генеральный директор компании гуманитарного разминирования «Эмерком-демайнинг» Богдан Пилипчук заявил, что плотность минирования территории Донбасса сейчас считается одной из самых высоких в мире. Сфера минирования никогда не бывает в стагнации, отметил он.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что более 400 взрывоопасных предметов обезвредили в регионе за неделю. По его словам, ВСУ не оставляют попыток дестабилизировать обстановку. Кроме того, специалисты обезвредили восемь фугасных и противотанковых авиабомб, шесть реактивных и артиллерийских снарядов, одну ракету для зенитного комплекса, пять неуправляемых авиационных ракет.